Orsa JJ4 | arriva l’autorizzazione al trasferimento in Romania

(Di giovedì 6 luglio 2023) Lasi è espressa favorevolmente all'importazione edell'JJ4 dal centro Casteller di Trento al Libearty Bear Sanctuary di Zarnesti. Il Mase ha acquisito la disponibilità dell'autorità rumena ad autorizzare ildell'animale. L’Gaia, JJ4, è stata accusata della morte dell’escursionista Andrea Papi in Trentino lo scorso aprile. Si attende ora l'udienza del Consiglio di Stato del prossimo 13 luglio L’Accademia Romena Commissione per la protezione dei monumenti naturali (CMN), autorità scientifica della Commissione CITES rumena, ha rilasciato di recente. JJ4 potrebbe essere dunque ricollocata nel santuario Libearty Bear Sanctuary, a Z?rne?ti, oasi in cui vivono tanti altri orsi bruni con alle spalle storie dolorose. Il rifugio era ...

