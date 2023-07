Oroscopo Branko giovedì 6 luglio 2023

Ariete (21 marzo - 19 aprile) Amore: In campo sentimentale, potresti essere sorpreso da una dichiarazione d'amore inaspettata. Sii aperto alle emozioni e lasciati coinvolgere. Lavoro: Sul fronte ...Ariete La giornata di oggi sarà guidata da un aspetto dissonante tra Luna e Marte che potrebbe far emergere il tuo lato più arrabbiato, impaziente, nervoso o esplosivo sia ...Sagittario Oggi Marte, il pianeta della guerra, sarà dissonante, ma nel vostro caso il problema non sarà la guerra, ma proprio il non poterla fare. Dovrai aspettare quando vorresti combattere ...

Oroscopo Branko oggi 6 Luglio, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro Napolike.it

Ecco cosa ci riserva l’oroscopo di questo giovedì 6 luglio 2023. Vediamo insieme come andrà la giornata, grazie alle previsioni astrologiche basate sugli studi del celebre astrologo Branko. Continuate ...La settimana di Branko da Leone a Scorpione. Leone – Cari Leone, ancora il fuoco dell’eros e della passione accende le vostre giornate. Oroscopo Branko della Settimana: dal 3 al 9 luglio… Leggi ...