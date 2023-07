Oroscopo Branko giovedì 6 luglio 2023 | Pesci diffidente

Leggi su zon

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’diper oggi,Ariete Cari amici dell’Ariete , in queste ore siete un po’ tristi, forse state pensando troppo al futuro e vi state concentrando poco sul presente. Cercate di raccogliere quello che seminate e di ascoltare di più le vostre esigenze! Toro Cari amici del Toro, secondo l’di, la giornata promette bene: dovrete fare una scelta, prendere in mano una situazione anche difficile. Mantenete la calma perché il coraggio non vi manca di certo. Gemelli Cari Gemelli del segno Gemelli, state cercando di non pensare al problema, quando in realtà c’è. Eccome se c’è. State ‘studiando’ ogni mossa, ma a volte non seguire l’istinto è sbagliato. Cancro Cari Cancro, siete un po’ incerti in amore, il periodo non è ...