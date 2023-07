Ordinanza anti-alcol | in arrivo multe salate | ecco dove

(Di giovedì 6 luglio 2023) Con l’dell’estate arrivano sempre più spesso anche nuove ordinanze nei Comuni italiani, con divieti di transito in determinate zone o, per esempio, l’obbligo di tenere sempre la maglietta anche nelle zone balneari. Delle scelte da parte dei sindaci che spesso attirano la polemica dei comuni cittadini, ma decisioni che vengono prese il più delle volte per garre la sicurezza e il decoro in un periodo in cui le città sono piene di turisti. Edche anche in questo scenario si muovono le ordinanzeche sono arrivate in diverse città nei mesi passati e in quelli più recenti, anche se in alcuni centri la polemica impazza più di altri per fasce di divieto troppo prolungate esalatissime per i contravventori. Le ordinanze ...

Genova . Si allarga la polemica sulla nuova- alcol del Comune di Genova che vieta di consumare alcol dopo le quattro del pomeriggio se non all'interno dei locali e nei dehors , con multe fino a 500 euro . E mentre si prepara la ..."Ci prendiamo quindici giorni per svolgere audizioni di cittadini e commercianti per ritarare, se necessario, l'": l'assessore comunale alla Sicurezza, Sergio Gambino, spiega così la decisione presa oggi dalla giunta di provare a ricalibrare la stretta, bollata dai genovesi come "protezionistica" e con ......on 7 Maggio 2020 7 Maggio 2020 Author Redazione In seguito al DPCM del 26 aprile e all'... Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Attualità VaccinoCOVID, definito ...Ed ecco che anche in questo scenario si muovono le ordinanze anti-alcol che sono arrivate in diverse città nei mesi passati e in quelli più recenti, anche se in alcuni centri la polemica impazza più ...Bertorello firma un'interpellanza: "L'amministrazione riveda le regole". L'assessore Gambino: "La faremo rispettare, i cittadini chiedono sicurezza". E sui social spunta la canzone: "Lo sceriffo di Bu ...