Operazioni per non pagare le imposte | nei guai cinque imprenditori casertani

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – sezione 3^ Criminalità economica, nei confronti di 5della provincia di Caserta, in quanto ritenuti gravemente indiziati didistrattive compiute con l’intento di sottrarsi al pagamento delle. In particolare, gli indagati, nel corso del tempo, avrebbero maturato ingenti debiti erariali e portato al dissesto le società ad essi riconducibili, non dando corso ai pagamenti fiscali e previdenziali e procedendo, nel contempo, ad una sistematica spoliazione del patrimonio aziendale ed al reimpiego del denaro frutto delle bancarotte. È stato anche disposto il ...

... attivare la modalità scura o catturare uno screenshot, apiù avanzate come effettuare ...poi accedere a Windows Copilot con la scorciatoia da tastiera Win + C o cliccando sull'icona ...Oltre al supportoleSEPA e SWIFTi trasferimenti di denaro in Europa e nella maggior parte dei Paesi del mondo, il conto ReiBanq offre anche un'ampia gamma di funzionalitàuna ......di conversione strategica dalla guerra manovrata all'attrito sia ormai compiutola controffensiva ucraina. La trasformazione attuata appare evidente nella condotta tattica delle, anche ...

Wagner, stop operazioni per un mese. Da Russia 17 miliardi a ... Adnkronos

«Ho saputo, con profondo sconcerto, della morte di mio padre solo a seguito della perquisizione predisposta dalla procura di Sulmona: non parlavo con lui da più di due anni per ...L'operazione è stata svolta dalla Guardia di Finanza di Catanzaro; tra le accuse ci sono associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e favoreggi ...