Operazione antidroga a Napoli | arrestato 65enne per spaccio

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023), la polizia sorprende acquirente e sequestra droga, denunciato anche per ricettazione Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti, nel transitare in vicolo Scassacocchi, hanno notato un uomo introdursi in uno stabile per poi entrare in un’abitazione ed uscire dopo pochi minuti. I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di una bustina contenente circa 0,4 grammi di cocaina ed hanno accertato che lo stesso aveva appena acquistato la sostanza nell’appartamento; pertanto sono entrati nell’abitazione ed hanno sorpreso un altro uomo in possesso di due bicchieri contenenti circa 13 grammi della stessa sostanza, 4 sigarette del peso complessivo di circa 4 grammi contenenti marijuana, diverso ...