Una stretta collaborazione tra amministrazioni,ed Enea, volta a promuovere lo sviluppo del borgo digitale su larga scala tramite l'infrastruttura in fibra ottica, rispettando allo stesso ...Sono previsti gli interventi di Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato Officine Meccaniche Rezzatesi; Mario Rossetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale; Pietro ...Sono previsti gli interventi di Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato Officine Meccaniche Rezzatesi; Mario Rossetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale; Pietro ...

Open Fiber ed Enea insieme per lo sviluppo dei borghi digitali - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Una stretta collaborazione tra amministrazioni, Open Fiber ed Enea, volta a promuovere lo sviluppo del borgo digitale su larga scala tramite l'infrastruttura in fibra ottica, rispettando allo stesso ...Adtran today announced that Titan Telecoms has deployed its FSP 3000 open line system (OLS) with flexgrid ROADMs, and its FSP 3000 TeraFlex ™ open terminal to create a high-capacity, ultra-flexible op ...