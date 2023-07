Oneri di urbanizzazione | quando non sono dovuti?

Quando si decide di ristrutturare o ampliare un immobile ci sono diverse norme a cui attenersi oltre che una serie di costi da sostenere, tra cui glidi. Si tratta di un corrispettivo da versare al Comune ogni volta che si intende eseguire interventi di costruzione e trasformazione edilizia. Esistono due tipologie didi ...L'avvio dei lavori di alberatura e sistemazione di via Peppino Impastato previsto verso la fine dell'estate. Per eseguire i lavori, finanziati con glididel Crescent2, la società aveva chiesta l'autorizzazione, inizialmente concessa, dal 3 luglio al 31 agosto. Un periodo, in particolare quello luglio. estremamente critico per ...A Calvenzano le logistiche non spaventano, anzi, l'Amministrazione ha detto sì a un nuovo insediamento al confine con Vailate e, grazie alle compensazioni e aglidi, ha deciso di riqualificare il centro storico. La pensano diversamente invece a Cividate, sede del centro di distribuzione Amazon, dove il sindaco Gianni Forlani preferisce ora ...L'assessore sottolinea il beneficio che gli interventi privati porteranno in termini di opere di urbanizzazione: "Viali e piazze alberate, sistemazione della viabilità", tra le novità ...MESTRE - Bosco dello Sport: dal governo arrivano 93,5 milioni di euro. Luigi Brugnaro: «Con questo finanziamento realizzeremo una struttura per i nostri giovani. Grazie a chi ci ha ...