Onana | no dell’Inter alla prima offerta Per l’eredità corsa a 4 ? TS

(Di giovedì 6 luglio 2023) Primo noal Manchester United per. I nerazzurri hanno rifiutato una proposta da 45 milioni complessivi. Vogliono 60. Si cerca però il suo erede ATTESA ? L’Inter ha rifiutato laperdal Manchester United. Recapitata martedì sera una proposta complessiva da 45 milioni di euro: 40 netti più 5 di bonus. L’Inter l’ha subito rispedita al mittente. Vuole 60 milioni. Almeno a 50 più bonus si può iniziare a trattare. Ieri sera Marotta e Ausilio si aspettavano un altro rilancio da Manchester che però non è arrivato. Lo faranno probabilmente nelle prossime ore. Intanto, in casa Inter si cerca un sostituto di. Il cast si fa in quattro: Trubin, Mamardashvili, Carnesecchi e Sommer. Fonte: Tuttosport ? Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e ...

Ausilio ha parlato anche di: "In questo momento,è il portiere, un punto di forza. Se arriveranno offerte le ascolteremo. Ad oggi non sono arrivate o almeno non soddisfano le ...- 'In questo momento è il portiere. Se arriveranno delle opportunità, le valuteremo e le ascolteremo, però ad oggi non sono arrivate o non rispettano le nostre aspettative. Il ...Infine il dssi è espresso sulla possibile partenza di, corteggiato dal Manchester United: ' Ad oggi non esiste alcuna offerta ufficiale o meglio nessuna che ci soddisfi per lui ...