Onana-Manchester United | De Gea come Brozovic sui social

(Di giovedì 6 luglio 2023)può lasciare l’Inter per andare al. In Inghilterra prenderebbe il posto dello svincolato De Gea, portiere dei Red Devils fino a qualche giorno faBROZO ? Ogni mondo è paese, soprattutto sui. Protagonista non più Marcelo, bensì David De Gea. Il portiere spagnolo, svincolato dopo 12 anni di, sarà sostituito da Andrédell’Inter con la maglia dei Red Devils. A quanto pare, la cosa non sta piacendo all’estremo difensore madrileno, che su Twitter ha postato l’emoji di un pagliaccio., dopo il coccodrillo, ha anticipato un altro modo modus operandi: il malumore di mercato tramite. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

- United, ancora contatti Ancora contatti diretti in queste ore traUnited e Inter per André. Il club inglese ha fatto una prima offerta verbale nelle scorse ore ai ......delUnited che ha offerto all'Inter 45 milioni di euro per accaparrarselo. Quindici in meno di quanti richiesti dal club di viale della Liberazione, che in caso di addio disi ...... alle spalle del confermatissimo trio Darmian - Acerbi - Bastoni, figura sempre André. In teoria, appunto, perché il camerunese è pronto a partire per, sponda United, e grazie alla ...

Romano aggiorna: “Onana, contatti diretti in corso tra Inter e Manchester United” fcinter1908

Il futuro di André Onana si infittisce di mistero. Era risaputo l’interesse di diversi club sul calciatore. Su tutti, il Manchester United è da tempo in trattativa con l’entourage del calciatore. I du ...Il calciomercato dell'Inter vede al centro il dilemma portieri, con Onana prossimo all'addio, la dirigenza nerazzurra ha in mente diversi profili ...