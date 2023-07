Onana | l’Inter attende rilancio Manchester United | il giocatore ha deciso!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023) Mentrerifiuta la prima offerta delUnite eun, l’esperto di mercato Fabrizio Romano fa sapere che ilha già preso una decisione qualora dovesse arrivare una seconda offerta.ha detto no alla prima offerta delper Andrédi 40 milioni più 5 di bonus e ne chiede almeno 50 fino al raggiungimento dei 60. Qualora dovesse arrivare una seconda offerta da parte degli inglesi, che hanno deciso di puntare tutto sul portiere camerunese, ilsarebbe pronto ad accettare l’offerta per trasferirsi in Premier League. Le conversazioni tra i due club continueranno. Fonte: Fabrizio Romano Twitter Inter-News - Ultime ...