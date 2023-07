Omicidio Primavalle | trovata una pistola nella casa del delitto | “L’ha portata lei per difendersi”

Abbonati per leggere anche Leggi i commenti I commenti dei lettori Leggi anchedi, parla la ex del killer: "Lui e Michelle erano solo amici. Aveva dei precedenti con la giustizia ...In quel piccolo bilocale dove il 17enne accusato dell'viveva con la madre gli ... Michelle Causo, tensioni tra bande a: 'Al killer ci pensiamo noi'. Il vescovo: 'Niente vendette' ..., così il killer hacker ricattava le ragazzine Emergono nuovi dettagli sull'di, il killer di Michelle prova a difendersi e tira in ballo la pista della ...

Michelle Causo uccisa a Primavalle, il giallo della pistola: un'arma giocattolo trovata a casa del killer ilmessaggero.it

Le analisi diranno se la pistola sia stata toccata anche dalla vittima: l’ipotesi degli investigatori, infatti, è che l’arma giocattolo sia stata portata proprio da Michelle per difendersi da quello ..."Michelle mi ha minacciato con una pistola finta". È quanto avrebbe detto agli investigatori Oliver D.S., il 17enne arrestato per l'omicidio di Primavalle, dopo che i carabinieri hanno trovato un'arma ...