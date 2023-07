Omicidio Melania Rea | la rabbia del fratello per l’intervista di Parolisi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Interpellato da Adnkronos Michele Rea,dila donna uccisa con 35 coltellate nel 2011, commenta così la notizia dei permessi concessi al suo assassino, Salvatore: “. Questo ho provato, dadima anche da uomo, vedendo l'intervista a Salvatoreper quello che è stato e per quello che è, sebbene il personaggio non mi faccia ormai più né caldo né freddo, e non meriti niente. Io voglio solo giustizia, la continuo a cercare e farò di tutto per averla”.

Omicidio Melania Rea, il fratello: "Rabbia per intervista Parolisi" Adnkronos

