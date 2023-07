Omicidio di Melania Rea | il fratello si scaglia contro Parolisi a “Chi l’ha visto?”

(Di giovedì 6 luglio 2023) News tv. “Chi?”,Rea: il. Era il 18 aprile 2011, quandoRea scomparve nel nulla. Il corpo senza vita della mamma di Somma Vesuviana fu ritrovato due giorni dopo nel boschetto delle Casermette. In seguito, si scoprì che a toglierle la vita fu suo marito Salvatore. L’ex militare condannato a 20 anni di carcere per l’della moglie. Durante una permesso premio dal carcere,è stato intervistato da un inviato di Chi?, scatenando la reazione di Michele Rea,della vittima.Leggi anche:diRea, la ...

Rea, parla per la prima volta Salvatore Parolisi: 'Amavo mia moglie. Ludovica Solo una scappatella' È bufera su Salvatore Parolisi , l'ex caporal maggiore condannato a 20 anni per l'...Dodici anni - ribadisce il fratello di- La vita di una persona, di una mamma, di una ... Colpo di scena sull'di Saman: la decisione del Pakistan Oltre all'intervento del fratello all'...Così l'avvocato Mauro Gionni, legale della famiglia diRea, all'Adnkronos. L'ex caporal maggiore dell'Esercito, condannato in via definitiva per l'della moglie, si è detto ancora una ...

Omicidio Melania Rea, il fratello: "Rabbia per intervista Parolisi" Adnkronos

Bufera sulle dichiarazioni rilasciate da Salvatore Parolisi a Chi l'ha visto. Lo zio di Melania Rea: "Il magistrato annulli i permessi" ...La famiglia Rea tuona dopo l'intervista rilasciata dall'uomo a "Chi l'ha visto": "Annullate tutti i permessi premio" ...