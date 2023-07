Ok della Camera alla commissione d’inchiesta sul Covid | Pd e M5s non votano Speranza | “Tribunale politico” Poi l’abbraccio con Conte

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da un lato le urla “verità, verità”, dall’altrotra i due che più di tutti sono stati politicamente impegnati in prima linea nella lottapandemia. È finita così la votazionesulla proposta di legge che mira all’istituzione di unasulla gestione dell’emergenza. L’Aula ha dato il via libera con 172 voti a favore, mentre Pd e M5s non hanno partecipato al voto: i dem sono rimasti nell’emiciclo sventolando le tessere di voto, mentre i pentastellati hanno abbandonato i loro posti e sono usciti. Prima, subito dopo le dichiarazioni di voto,tra Giuseppee Roberto, all’epoca del lockdown presidente del Consiglio e ministro ...

... quartiere periferico di Agrigento , è stato il figliocoppia. Il giovane, allarmato perché ... Si sta cercando quindi di capire come la donna, ritrovata inda letto , sia stata uccisa ...Come annunciato dal leader Giuseppe Conte , i deputati del Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'auladopo l'intervento del deputato del Partito democratico ed ex ministroSalute, Roberto Speranza . I parlamentari Cinque Stelle quindi non parteciperanno per protesta al voto sull'...È quello che emerge da un rapporto sulla presunta opacitàpiattaforma cinese di video sharing stilato dalla commissione d'inchiestaalta francese e reso noto oggi. 'A margine di ...

Covid: via libera della Camera alla commissione d’inchiesta, 172 sì. Ora dovrà votare il Senato la Repubblica

"I giovani sono il futuro della nostra Nazione e riconosciamo l'importanza di offrire loro un ambiente favorevole in cui possano realizzare appieno il proprio potenziale. (ANSA) ...L'ente lancia idea per manodopera qualificata, si parte dal Marocco. Favorire la manodopera qualificata dei lavoratori migranti nel loro paese d'origine ...