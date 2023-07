Ogni Costituzione dovrebbe avere norme a tutela delle generazioni future

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Statuire le premure dei meno giovani per i giovani e nascituri in riferimento ai loro bilanciamenti in tema di sostenibilità, fino a livello costituzionale degli ordinamenti, e, per quanto possibile in ciascun Paese della Terra Sabato 10 giugno c.a. si è svolto il World Meeting on Human Fraternity organizzato dalla “Fondazione Fratelli Tutti”. Insieme a esperti, rappresentanti della società civile e a trenta Premi Nobel ci si è riuniti per elaborare una dichiarazione della Fraternità Umana. Qui di seguito la locandina youtube della presentazione dell’evento che ha trovato poi un’autorevole risonanza in un articolo del prof. Enrico Giovannini, che presiede il Comitato Scientifico dell’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), pubblicato il 3 luglio, su l’Osservatore Romano, dal titolo: L’iniziativa italiana può indicare una strada – . Tutto avviene sotto l’egida di un ...