Offerta fibra Sky di luglio | attivazione gratis e tariffa scontata

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’Sky dipropone laottica fino a 1 Gigabit al secondo, il modem Wi-Fi 6 gratuito, a soli 29,90 euro al mese per i primi 12 mesi. L’Sky è valida fino al 31 agosto 2023 e prevede un costo digratuito invece di 49 euro e nessun vincolo di permanenza. Con Vodafone a casaa 2,5 Gbps e sconto per i già clienti mobileSky diSe stai cercando una connessione internet veloce e affidabile, non perdere l’Sky di. Con Skypuoi navigare fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, senza limiti di traffico e con la massima ...