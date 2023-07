Odio gli eroi | l’Italia sa reagire alle emergenze ma non riesce mai a prevenirle di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Quando crollò il ponte di Genova nell’agosto del 2018 assistemmo a un’incredibile risposta da parte della società civile, delle associazioni territoriali, degli enti amministrativi, delle imprese e del Governo per ricostruire l’opera nel minor tempo possibile, transito cruciale per gli abitanti del luogo, per moltissimi lavoratori e per milioni di viaggiatori ogni anno. Con lo scoppio della pandemia da Covid-19, il popolo italiano, e con esso la sanità pubblica tutta, ha messo da parte resistenze, anni di lotte sindacali, rivendicazioni e un generale quanto diffuso malcontento sociale per abbracciare la più significativa operazione di cura e assistenza dalla Seconda guerra mondiale, unendo ingegno, competenza ed esperienza a un pizzico di creatività, a fronte di un numero esponenziale di infezioni e malati. Infine, subito dopo l’alluvione che quest’anno ha colpito l’Emilia Romagna si è ...