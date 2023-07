Oblio oncologico | Cappellacci | “Testo in Aula Camera entro questo mese”

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – “Al lavoro con Maria Elena Boschi e Patrizia Marrocco per le ultime limature delsull’. Grazie aspirito di condivisione e collaborazione,ilprovvedimento di speranza, di libertà e contro le emarginazioni sarà all’esame dell’”. Così in un post su Facebook Ugo, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della, dopo l’adozione nei giorni scorsi in Commissione XII delunificato della legge in materia. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Milano, 5 lug. - 'Al lavoro con Maria Elena Boschi e Patrizia Marrocco per le ultime limature del testo sull'. Grazie a questo spirito di condivisione e collaborazione, entro il mese questo provvedimento di speranza, di libertà e contro le emarginazioni sarà all'esame dell'Aula'. Così in un ..."Al lavoro con Maria Elena Boschi e Patrizia Marrocco per le ultime limature del testo sull'. Grazie a questo spirito di condivisione e collaborazione, entro il mese questo provvedimento di speranza, di libertà e contro le emarginazioni sarà all'esame dell'Aula". Così in un ..."La legge sul diritto all'può porre l'Italia all'avanguardia in Europa nella tutela delle persone colpite dal cancro che hanno superato la malattia. A differenza dei provvedimenti adottati in altri Paesi, ...

Diritto all'oblio oncologico, approvata mozione in Lombardia Agenzia ANSA

Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) – “Al lavoro con Maria Elena Boschi e Patrizia Marrocco per le ultime limature del testo sull’oblio oncologico. Grazie a questo spirito di condivisione e collaborazio ...FAVO, AIOM e Fondazione AIOM sono riusciti a ottenere, per la prima volta, anche la tutela per i contratti di lavoro e le adozioni degli ex malati oncologici ...