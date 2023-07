“Nuovo Royal Baby in arrivo ad autunno” L’annuncio pieno di gioia della Royal Family

Leggi su newstv

(Di giovedì 6 luglio 2023) C’è stata moltaquando la pagina Instagram ufficialeha annunciato l’del terzo figlio. “Le loro maestà sono felici di condividere la notizia che aspettano il loro terzo figlio, previsto per l’inizio dell’“, si legge in un annuncio pubblicato sulle pagine Instagram e Facebookfamiglia reale. “Le Loro Maestà desiderano ringraziare tutti per i loro continui auguri e preghiere“. Laha annunciato la gravidanzaregina – Foto Instagram@Jetsun Pema -newstv.itUna splendida notizia, non ci sono dubbi, che, come annunciato, avrà luogo questoe che riempirà di felicità i coniugi, già genitori di due ...