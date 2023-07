Nuovo murale su Berlusconi | anche lui “vittima della cancel culture?”

(Di giovedì 6 luglio 2023)susempre a firma dell’artista aleXsandro Palombo:lui “?” Questa mattina, in Via Volturno 34 a Milano è apparso unche celebra Silvio. Questa volta il Cavaliere, con lo stesso abito e la stessa targa, viene raffigurato però mentre fà il gesto delle corna, forse a ricordare una sua azione in un evento internazionale. La prima opera era statalata in meno di 48 ore. Poco dopo ilera stato vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose subitolate dai residenti. Successivamente è stato del tutto rimosso e il muro verniciato di grigio. Oggi, la nuova ...

... in via Volturno 34 dove viveva, è riapparso undi Silvio Berlusconi in una nuova versione ...velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un...... ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci unmessaggio" ha dichiarato l'artista, che nel suoha rappresentato ...Dilì. È stato ridisegnato in via Volturno, a due passi dalla sua casa di infanzia, ildedicato a Silvio Berlusconi da aleXsandro Palombo, lo stesso artista che nei giorni immediatamente ...Milano, 6 luglio 2023 – E’ durato poche ore prima di essere nuovamente danneggiato "Silvio Berlusconi Self Made-Man is back!", il murale di aleXsandro Palombo. Questa mattina nel quartiere Isola di ...Il murale di Silvio Berlusconi rispunta a Milano. Questa mattina nel quartiere Isola in via Volturno 34 l’immagine del Cavaliere è riapparsa in una nuova versione dell’opera pop dell'artista contempor ...