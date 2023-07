Nuovo dissing tra Salmo e Luchè tirato in ballo Damiano David

Articoli più letti Salmo vs Luchè, iltra i due rapper è meglio di una soap opera di Paolo ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Ilnumero di Wired in ...Articoli più letti Salmo vs Luchè, iltra i due rapper è meglio di una soap opera di Paolo ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Ilnumero di Wired in ...... quante tasse Articoli più letti Salmo vs Luchè, iltra i due rapper è meglio di una soap ... recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Ilnumero di Wired in edicola ...

Salmo vs Luchè, il dissing infinito: botta e risposta a suon di rime con le nuove canzoni in uscita La Gazzetta dello Sport

Il dissing tra Salmo e Luchè infiamma il mondo del rap italiano e della musica. I due artisti, tra i più grandi nomi dell’hip hop nostrano, non se le mandano a dire e si scannano a colpi di rime tagli ...I due rapper sono di nuovo uno contro l’altro via social, come accadde nell’estate del 2019. E intanto iniziano o proseguono i rispettivi tour ...