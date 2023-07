Nuovo Codice della Strada | una volontà punitiva forse mal ponderata

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove regole del2023, proposte dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.L’obiettivo principale del provvedimento è adottare una politica di tolleranza zero nei confronti di coloro che bevono o assumono sostanze stupefacenti prima di mettersi al volante, nonché per chi utilizza il cellulare mentre guida. Per questi verrebbe prevista la sospensione immediatapatente, così come per chi guida contromano o commette altri comportamenti ad alto rischio di incidenti. Le proposte, dunque, prevedono il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida, l’obbligo del dispositivo “alcolock” per i conducenti recidivi, nonché l’aumento delle sanzioni.Il provvedimento introduce anche maggiori ...