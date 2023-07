Nuova Renault Captur | l’amato Suv arriva ad un prezzo irrisorio | che affare | bisogna approfittare subito

(Di giovedì 6 luglio 2023) La casa automobilistica francese lancia la, ricca di aggiornamenti tecnici ed estetici.lancia sul mercato la, ricca di aggiornamenti e modifiche sia tecniche che estetiche. Innanzitutto il, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 21.000 euro, dovrebbe costituire una notevole opzione per gli interessati ad un suv compatto. Da un punto di visa esteticopunta a trattenere il record come veicolo più lungo nel segmento dei veicoli B-Suv, con una lunghezza di 4,329 metri. Lamanterrà, quindi, le caratteristiche spaziose dell’abitacolo con addirittura voci che dicono di una versione allungata, che garantirebbe ancora più spazio nell’abitacolo. Il sistema di infotainment sarà aggiornato ...

Al quinto posto c'è la Giulietta : del modello che si appresta a tornare sul mercato con una... I furti di Golf nel 2022 sono stati 1.427, più della Smart Fortwo Coupé (1.408) e della...A differenza dell'Italia - Ferrari, Lamborghini, Dr e piccole produzioni a parte - in Francia ci sono altre case che sfornano veicoli, come ovviamente(laR5 nascerà in casa), ma anche, ...... mentreiniziera' la produzione della R5 elettrica nel 2024. Tavares ha menzionato le differenze nei costi di produzione tra i paesi europei, ma anche laconcorrenza delle elettriche ...Attesa sul mercato nel 2024, l'Ev che si ispira alla R5 degli anni 70 e 80 sta per uscire dallo stabilimento di Douai dove sarà prodotta. Abbiamo visitato il Centro prototipi di Parigi dove sono assem ...Annuncio vendita Renault Koleos Blue dCi 190 CV 4X4 X-Tronic Initiale Paris nuova a Bologna nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...