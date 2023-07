Numeri in crescita per la filiera delle bioplastiche compostabili

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Lacontinua a crescere: salgono volumi, fatturato e occupati. Aumentano anche tasso di riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile, popolazione coperta e corrispettivi economici riconosciuti ai Comuni. È la fotografia che emerge dal IX Rapporto sullaitalianapresentato oggi a Roma durante il convegno organizzato da Asso, Consorzio Biorepack e Cic (Consorzio Italiano Compostatori). Decisamente propensa agli investimenti in ricerca e sviluppo, come caratteristico dei settori altamente innovativi. E con multiformi impatti positivi sul sistema Paese, sia dal punto di vista industriale esinergie con ...

TPER figura tra i principali operatori di trasporto passeggeri in Italia ed è la più grande azienda dell'Emilia - Romagna pere volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone.del Buy Now Pay Later sono molto invitanti. Un rapporto di PwC stima unaannua del 10,9% tra il 2021 e il 2025 dei volumi di BNPL in Italia, per un valore di mercato atteso di circa ...Roma, 6 lug. " La filiera delle bioplastiche compostabili continua a crescere: salgono volumi, fatturato e occupati. Aumentano anche tasso di riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile, ...Crescita costante nella prima metà di quest’anno per i servizi treni merci tra Cina ed Europa. Con 8.641 viaggi durante il periodo gennaio-giugno e un aumento su base annua del 16% i servizi di import ...A fornire la fotografia delle società quotate su questo segmento di Borsa Italiana, l’Ufficio studi di IRTOP Consulting che da dieci anni realizza un focus sui numeri e i dettagli di sviluppo del merc ...