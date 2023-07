Numeri in crescita per la filiera delle bioplastiche compostabili

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Lacontinua a crescere: salgono volumi, fatturato e occupati. Aumentano anche tasso di riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile, popolazione coperta e corrispettivi economici riconosciuti ai Comuni. È la fotografia che emerge dal IX Rapporto sullaitalianapresentato oggi a Roma durante il convegno organizzato da Asso, Consorzio Biorepack e Cic (Consorzio Italiano Compostatori). Decisamente propensa agli investimenti in ricerca e sviluppo, come caratteristico dei settori altamente innovativi. E con multiformi impatti positivi sul sistema Paese, sia dal punto di vista industriale e...

...delle bioplastiche riveste infatti un ruolo fondamentale nelladel prezioso comparto della bioeconomia circolare, di cui l'Italia rappresenta un leader a livello continentale. I- Il ...... la società del Gruppo CdP che dal 1991 sostiene ladelle imprese italiane all'estero ... Partendo da questi, il primo ciclo in programma nel 2023 prevede quattro webinar rivolti alle ...... la società del Gruppo CdP che dal 1991 sostiene ladelle imprese italiane all'estero ... Partendo da questi, il primo ciclo in programma nel 2023 prevede quattro webinar rivolti alle ...Il comparto dell'arredobagno mette a segno numeri da primato. Si è chiuso con un fatturato da registrare il 2022 per le aziende del distretto industriale della ceramica di ...L’agroalimentare è un settore strategico per l’economia italiana, che nel corso degli ultimi anni è stato interessato da diversi cambiamenti per quello - ParmaPress24 ...