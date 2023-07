Nostalgia “90” | a Villa Domi per rivivere le emozioni della Disco dance estiva

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da sabato 8 luglio, quest’antica location situata su una delle colline più panoramiche del vomero, si trasformerà in pista da ballo, dove si potrannoricordi indelebilimusica commerciale anni 90. Il decennio, che ha segnato il mondomusica internazionale con la moda e la voglia di vivere con spensieratezza i primi anni delleteche che dal week end, iniziavano ad aprire per più sere la settimana e con l’iniziativa anche, delle aperture le domeniche pomeriggio per i più giovani, i ragazzini, che non avevano dai genitori il permesso di fare tardi la sera. Inizia così a, il primo evento del ciclo “viva gli anni 90” con Dj di spessore, tantissimi ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo e un grande numero di partecipanti che in lista, hanno già ...