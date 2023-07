«Noos» | quando la divulgazione si tramanda di Angela in Angela

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 6 luglio 2023) Verrebbe da dire di padre in figlio, con una accezione quasi ereditaria, ma la dinastia deglisi perpetua non per successione dinastica, ma per meriti culturali conclamati. Impossibile, ovviamente, riproporre Superquark del buon Piero, con il quale, neanche il figlio Alberto ha pensato di misurarsi per rispetto e devozione, ma non c’è dubbio che questo «» che ha iniziato la sua...