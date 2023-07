Noos di Alberto Angela | ospiti e anticipazioni della seconda puntata | stasera su Rai1

Continua, stasera su Rai1 alle 21:25, il viaggio diAngela con- L'avventura della conoscenza , il nuovo programma di divulgazione scientifica. La scorsa settimana, nel giorno del debutto,ha battuto la concorrenza delle altre reti, ...Il quarto e ultimo incontro avrà infatti come protagonista il "comunicatore della scienza", come lui stesso si definisce, Ruggero Rollini , collaboratore del nuovo programma"" diAngela e ...Eleonora Selvi e Andrea Santamaria, Biellesi, saranno ospiti daAngela. Oggi, giovedì 6 luglio, il programma di RAI 1, condotto daAngela, dedicherà un servizio al team di ricerca del quale Eleonora e Andrea fanno parte. Compagni di vita e di lavoro, ricercatori universitari che ormai vivono a Biella ...Per festeggiare i cento anni dalla nascita dell'aeronautica militare italiana,"Noos" incontrerà le Frecce Tricolori: al Museo di Vigna di Valle, Alberto Angela ripercorrerà la storia della forza aerea ...Verrebbe da dire di padre in figlio, con una accezione quasi ereditaria, ma la dinastia degli Angela si perpetua non per successione dinastica, ma per meriti ...