Non sono una signora | significato della canzone di Loredana Bertè

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ildi Nonunadiè un inno all’indipendenza e al coraggio di quelle donne che rivendicano il diritto di essere sé stesse. Forse un po’ provate dalla vita, ma sempre sul campo di battaglia. Scritta da Ivano Fossati, ex compagnosorella Mia Martini, e pubblicata nel 1982, laè uno dei grandi successi dell’interprete calabrese. Toccò il mezzo milione di copie vendute, sfondando anche sui mercati esteri. Il motivo di tanta popolarità è presto detto. La protagonista del brano è libera e anticonvenzionale. Lontana dall’immagine delle donne tutte casa e chiesa che la società italiana aveva da sempre propugnato. Non è una, appunto, ovvero una figura femminile compita, classica. Con “tutte stelle ...

... che fine hanno fatto le coppie Cosa è successo Nelle storie di Instagram Mazzoli ha spiegato ai fan dello Zoo 'orfani' della sua voce cosa è successo: 'Ragazzi scusatemi mamai stato così ..."Per quanto ne so - aggiunge Lukashenko - i combattentinei loro campi". "vedo assolutamente alcun rischio dall'impiego del Gruppo Wagner" in Bielorussia, ha dichiarato ancheLukashenko, ..."Per quanto ne so - aggiunge Lukashenko - i combattentinei loro campi". "vedo assolutamente alcun rischio dall'impiego del Gruppo Wagner" in Bielorussia, ha aggiunto sottolineando che "...

Ministra bugiarda. “Non sono indagata”: falso. Adesso Santanchè vacilla Il Fatto Quotidiano

Non la dimenticherò mai. La mia professione mi ha portato a viaggiare e trascorrere il tempo nei luoghi più esotici. Invece quel garage a Rimini, con il gabinetto esterno, i materassi per terra e le ...Il dialogo non è mai cessato. Sappiamo che non può essere dato per un secondo anno in prestito e quindi stiamo valutando se ci sono le possibilità di prenderlo a titolo definitivo. Lui sa bene che ...