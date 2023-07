Non sono una signora dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) NONUNA. Da giugno 2023 arriva su Rai 2 Alba Parietti con il suo nuovo show che trasforma i vip in meravigliose Drag Queen. Di seguitolein tv,. Nonunalein tv eIl nuovo show Nonunaandrà in onda il giovedì in prima serata su Rai 2 alle ore 21:15 circa per nuovi appuntamenti. La diretta del programma sarà disponibile anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una ...