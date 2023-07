Non solo i bambini di Ghedi | anche il calciatore Zalewski scivola sul coro razzista | “Vesuvio erutta | tutta Napoli è distrutta” video

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nondiildella Roma Nicola, durante una serata brava ad Ibiza, si lascia andare a cori razzisti contro. In compagni di amici intona “” sulle note di Freed from desire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...spazioal soffio del vento e al canto degli uccelli. Questo è lo scenario che si presenterebbe se potessimo osservare Gaia un anno dopo la nostra scomparsa. La prima cosa che noteremmo...Il nuovo social network di Meta, Threads ha subito fatto il pieno di iscrizioni . Sebbene ancorasia disponibile in Europa, a causa di alcune questioni legate al trattamento dei dati personali, ...In un colloquio tv andato in onda sull'emittente statunitense Fox News - notoriamentedi simpatie democrats - l'ex Presidente Usa Donald Trump si lancia, dinanzi al giornalista Bret ...scelto...

Inter, non solo Frattesi: il piano per Pereyra Calciomercato.com

Una trattativa ancora non c’è, ma il fantasista del Sassuolo è apprezzato per tanti motivi. A partire dall’abitudine a segnare e sfornare assist (13 reti e 7 passaggi decisivi nel 2022-23).“Il presidente non sa nulla di come funziona l’economia”. Così il Wall Street Journal (WSJ) in un editoriale del 2022 in cui analizzava la Bidenomics, la strategia di Joe Biden sull’economia. Il WSJ è ...