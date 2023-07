Non solo Barbie Tutti i film pop vietati per questioni geopolitiche

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 luglio 2023)è la bambola più amata nel mondo, ma non in Vietnam, almeno adesso. La prima mondiale dell’omonimo e atteso, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è in programma il prossimo 21 luglio. Ma è stato anticipato il divieto di proiezione in alcuni Paesi, tra cui il Vietnam. Secondo i media statali, il, diretto da Greta Gerwig, è proibito in Vietnam per ordini diretti del governo. Il motivo è l’apparizione, per pochi secondi, di una mappa in cui viene rappresentato il territorio reclamato unilateralmente dalla Cina nel Mare Cinese meridionale. Si tratta di una linea con nove punti tracciati, che si usa nelle mappe per illustrare i contenziosi territoriali. Sono in corso diverse dispute territoriali tra Vietnam e Cina per il Mare Cinese meridionale, una regione ricca di risorse, specialmente ...