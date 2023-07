Non si placa l' odio anti-Cav | vandalizzato in 4 ore il nuovo murales a Milano

Il Centro Funzionale Decentrato della della Regione del Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara condizioni di instabilità a partire dal tardo pomeriggio e serata di oggi, mercoledì 5 luglio, e ...sila violenza in Francia . Un uomo di 27 anni è morto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio a causa di un proiettile di gomma sparato dagli agenti della polizia di Marsiglia. I media ...sila tensione sul gioco delle alleanze europee all'interno del centrodestra. E di fatto è già iniziata la lunga campagna elettorale che porterà a scegliere nel giugno del prossimo anno la ...La Ferrari rinasce perdendo l'ultima eredità di Binotto, finalmente ha effetto la cura Vasseur! sconvolge i tifosi: impossibile tutto ciò ...Non si calmano le acque dopo la celebrazione voluta da Gioventù Nazionale: "Riguardo poi a eventuali proposte di Fratelli d'Italia al consiglio comunale la consigliera Ruzzini non vede l'ora di votare ...