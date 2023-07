Non si sa ancora se lo stesso bonus arriverà agli altri statali per i quali lo stipendio è versatoMef tramite. Gli uffici stanno cercando di chiudere la procedura entro luglio, al più ...A partiremese di agosto, infatti, sarà corrisposta fino alla tredicesima mensilità ai docenti, ... Il milione di persone lavoranti nel mondo scolastico ha già ricevuto sul portalenotifica ...IL PASSAGGIO Ma se per la scuola il pagamento della una tantum si è definitivamente sbloccato, non è ancora certo che per gli altri statali per i quali lo stipendio è versatoMef tramite, ...

NoiPA: dal 7 all’8 luglio non è possibile accedere all’area privata del portale Orizzonte Scuola

Luglio di buone notizie per i lavoratori della scuola che si troveranno una busta paga maggiorata. Questo per effetto dell'erogazione del bonus per i dipendenti del settore stanziato con la manovra 20 ...Stipendi scuola, per un milione di lavoratori, tra docenti, dirigenti scolastici e altro personale, sono in arrivo aumenti in busta paga nel mese di luglio.