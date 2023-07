No! Ötzi non era sardo Cosa ci dice veramente lo studio del suo cromosoma Y

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ci segnalano un articolo del Corriere Trentino che sulla mummia scoperta nel 1991 in Alto Adige soprannominatatitola con un virgolettato «Era, con il colesterolo e 61 tatuaggi: è ingrassato negli ultimi anni». A rendere questa frase sconvolgente è il riferimento alla presunta origine sarda dell’uomo vissuto nel Neolitico. In realtà le cose stanno diversamente, ed è probabile che i titolisti abbiano frainteso le affermazioni degli esperti. Il professor Paolo Francalacci, esperto di Genetica di Popolazioni e Genetica Evoluzionistica dell’Università di Cagliari, che ha studiato ilY di, spiega a Open perché è scorretto sostenere che l’antico uomo ucciso nelle Alpi fosse. Come è stata riportata la notizia L’articolo è un’intervista alla professoressa Martina Tauber, ...