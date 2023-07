No! Il cancro non si cura con le frequenze elettromagnetiche

... principio attivo di Roundup della Monsanto (poi rilevata da Bayer), e' stato classificato nel 2015 come 'un "probabile cancerogeno" per l'uomo' dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul(...... i rischi per la salute negli adolescenti Salute, dieta ed esercizio fisico fondamentali per affrontare al meglio la terza età Col Digiuno Intermittente si prevengono obesità e: ecco come Come ...... Gemelli, chi l'ha visto Se la strada è libera, fatevi sotto, non potrà, né vorrà, dirvi di. ... INCONTRO SÌ:- Pesci è una coppia formidabile, ma se volete cambiare provate una Bilancia.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Susan M. malattia, è morta il 2 luglio nella sua casa di Los Angeles. Aveva 75 anni. La sua morte è già stata annunciata ...