No! I manifestanti in Francia non hanno liberato animali da uno zoo

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023) Le proteste che da giorni agitano la, dopo l’uccisione del giovane Nahel da parte della polizia, nonmancato di generare disinformazione sul web. Tra i vari video e le varie foto che circolano sui social, attribuite erroneamente dagli utenti ai disordini in corso nella Nazione, ne è spuntato anche uno che ritraeselvatici a spasso per le strade della città. Per chi ha fretta: Secondo gli utenti, «in, imigrantiun elefante e altrida uno zoo: un elefante, una zebra e dei leoni». L’affermazione è supportata da un video. Nessuno zoo in, tuttavia, ha denunciato la perdita di alcun animale. La clip che sta spopolando online è il montaggio di tre video: ...