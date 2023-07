Rabbia per quello che è stato e per quello che è, sebbene il personaggio non mi faccia ormai più né caldo né freddo, e non meriti. Io voglio solo giustizia, la continuo a cercare e farò di ...di tutto questo sarà utile a chi non sa già scrivere codice, perché la maggior parte delle ... Iscriviti subito Inè ancora caos passaporti: cosa sta succedendo e le mete dove andare senza ...Il suo nome era sul taccuino degli operatori di mercato di tutte le big italiane, ma la potenza economica e il fascino del Real Madrid hanno fatto la differenza. Così la nuova stella del calcio turco, ...

Niente Italia, Arda Guler va al Real Madrid La Sicilia

Il suo nome era sul taccuino degli operatori di mercato di tutte le big italiane, ma la potenza economica e il fascino del Real Madrid hanno fatto la differenza. (ANSA) ...Stesso talento, ma specialità diverse: " Lui calcia meglio le punizioni, io i rigori ". Joao e Hugo Felix si sono divisi le specialità della casa, il fratello maggiore è stato pagato 120 milioni dall' ...