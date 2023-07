Nico | chi è il figlio di Toto Cutugno | “È nato da una scappatella tradendo mia moglie”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nel 1971 la sua vita privata percorre una strada incredibile, cioè quella del matrimonio,ha sposato Carla la donna che, in seguito, gli ha permesso di riconoscere il. “Da molti anni ho una, Carla, e undi 18 anni che si chiamae che non ho avuto con Carla. L’ho avuto da un’altra donna quando ero già sposato”. Infattida una relazione extraconiugale dicon una donna di cui non si sa il nome. Grazie all’appoggio dellaCarla, il cantante gli ha dato il suo cognome. Dopo anni, lagli ha permesso di poterlo portare a casa e la situazione si è stabilizzata nonostante l’inizio abbastanza ...