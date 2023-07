(Di giovedì 6 luglio 2023) È stataa Roma, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, Next4 - Confimi Industria Piemonte, ladi, ideata per accompagnare il migliore sviluppo innovativo ...

È stataa Roma, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, Next4 - Confimi Industria Piemonte, la nuova Holding di Partecipazione, ideata per accompagnare il migliore sviluppo innovativo del ...È stataoggi alla Casa del Cinema di Roma l'alleanza tra Next4Production, investitore di ... Primo atto della collaborazione, presentato oggi in anteprima, la nascita di, una Holding ...È stataoggi alla Casa del Cinema di Roma l'alleanza tra Next4Production, investitore di ... Primo atto della collaborazione, presentato oggi in anteprima, la nascita di, una Holding ...

Next4CIP, presentata la nuova Holding di Partecipazione Agenzia askanews

Roma, 6 lug. (askanews) - È stata presentata a Roma, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese, Next4-Confimi Industria Piemonte, la nuova Holding di Partecipazione, ideata per accompagnare il ...Roma – Confimi Industria Piemonte e Next4Production hanno presentato a Roma, presso la Casa del Cinema in Villa Borghese, una nuova alleanza tra il mondo dell’impresa, dell’innovazione e della finanza ...