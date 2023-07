Nemmeno l’Italia accoglierebbe Greenwood nonostante le accuse di stupro siano cadute The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 luglio 2023) Masonpotrebbe venire a giocare in Italia. Lenei confronti del calciatore inglese sono state ritirate, ma per Theè probabile che impiegherà molto tempo per tornare in campo. Oppure, se tornerà in campo, non sarà facilmente accettato.in Italia, come riporta il giornale sportivo: “La Serie A non è sempre stata la più scrupolosa delle leghe. I suoi club hanno ingaggiato figli di dittatori (il riferimento, immaginiamo, è a Gheddafi, ndr) e riabilitato giocatori coinvolti in scandali di partite truccate. Negli ultimi tempi, però, il massimo campionato italiano è diventato più consapevole di sé, più sensibile alla propria immagine e più propositivo nelle cause che promuove”. Tra diverse collaborazioni, la Serie A cura la sua immagine esterna. Tuttavia, la presenza di un giocatore ...