Negli ultimi venti anni salari nel manifatturiero aumentati del 24 | 3% Meno che in Germania e Spagna

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo i dati forniti da Confindustria tra il 2000 e il 2020 nelitaliano ireali sono cresciuti del 24,3%, pressoché in linea con produttività del lavoro (22,6%). La crescita deireali è stata simile in Francia e superiore adove la produttività del lavoro è cresciuta molto più che in Italia. Ciò implica una netta perdita di competitività per il nostro, ma anche l’erosione della quota di valore aggiunto che va a remunerazione del capitale (il rapporto margine operativo lordo e valore aggiunto nelè sotto quello medio nell’Eurozona dal 2004). Nel biennio 2021-2022 l’aumento dei prezzi ha eroso ireali mentre la produttività ha tenuto. Nei prossimi ...