Negli ultimi venti anni salari nel manifatturiero aumentati del 24 | 3% Meno che in Germania e Spagna

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo i dati forniti da Confindustria tra il 2000 e il 2020 nelitaliano ireali sono cresciuti del 24,3%, pressoché in linea con produttività del lavoro (22,6%). La crescita deireali è stata simile in Francia e superiore adove la produttività del lavoro è cresciuta molto più che in Italia. Ciò implica una netta perdita di competitività per il nostro, ma anche l’erosione della quota di valore aggiunto che va a remunerazione del capitale (il rapporto margine operativo lordo e valore aggiunto nelè sotto quello medio nell’Eurozona dal 2004). Nel biennio 2021-2022 l’aumento dei prezzi ha eroso ireali mentre la produttività ha tenuto. Nei prossimi ...

Hong Kong ha infatti registrato il più alto tasso di crescita degli asset under management (AuM) tra i principali booking centercinque anni, con un tasso di crescita annuale composto (...Ma è ancora oggi cosìanni, infatti, abbiamo potuto notare una certa stagnazione nel design e nelle funzionalità dei top di gamma di Samsung. Rispetto ai concorrenti, come Xiaomi, Oppo, ...mesi, Netflix ha intensificato i suoi sforzi per impedire agli utenti di condividere le password tra più famiglie . Il nuovo sistema impedisce agli utenti di condividere le password con ...

Caselle, negli ultimi 5 mesi passeggeri aumentati quasi del 25 per cento La Stampa

L'amministratore delegato non è più disposto a tollerare eccessi o il mancato rispetto della sensibilità degli spettatori. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, ha chiamato in causa ...Stanley Fish è uno degli accademici più discussi e influenti degli Stati Uniti. Classe ’38, nato a Providence (come Cormac McCarthy) da una famiglia ebraica, critico letterario e professore di legge ...