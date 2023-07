NBA 2K24 | sulla cover ci sarà Kobe Bryant

2K ha presentato le copertine delle edizioni speciali di, prossimo capitolo della serie cestistica sviluppata da Visual Concepts, con l'atleta sempre nei cuori dei fan della palla a spicchi e non solo, a tre anni dalla sua tragica scomparsa. La ...Visual Concepts e 2K Sports hanno annunciato ufficialmente, nuovo capitolo della serie annuale di giochi di basket. Lo scorso anno, gli sviluppatori avevano scelto "His Airness" Michael Jordan per la copertina delle due edizioni speciali, mentre ...2K ha presentato le copertine delle edizioni speciali di, prossimo capitolo della serie cestistica sviluppata da Visual Concepts, con l'atleta sempre nei cuori dei fan della palla a spicchi e non solo, a tre anni dalla sua tragica scomparsa. La ...Kobe Bryant, la star dei Los Angeles Lakers scomparsa tragicamente il 26 gennaio 2020 sarà sulla cover di NBA 2K24. Ecco tutti i dettagli.2K Sports alza il sipario sulla nuova iterazione del brand rivelando le Kobe Bryant Edition e Black Mamba Edition.