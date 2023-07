Nave da carico italiana in fiamme negli Usa | morti due vigili del fuoco

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un grosso incendio è divampato su unada- la Grande Costa D'Avorio del gruppo Grimaldi - a Port Newark, nel New Jersey, uccidendo duedelche erano intervenuti per fermare le. L'imbarcazione trasportava 5 mila auto. Il rogo ha coinvolto inizialmente cinque vetture al decimo piano dellapoi l'incendio ha raggiunto velocemente l'11esimo e il 12esimo.

(LaPresse) Un grosso incendio è divampato su una nave da carico italiana - la Grande Costa D'Avorio del gruppo Grimaldi - a Port Newark, nel ...MONFALCONE - Un marittimo imbarcato su una nave attraccata alla banchina di Portorosega a Monfalcone è stato soccorso questa mattina, mercoledì 5 giugno, dal personale ...