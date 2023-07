Nations League volley | pronostico e quote di Slovenia - Italia

Questa volta però ci sono in ballo punti per ladi volley: Slovenia quarta con 22 punti, azzurri quinti con 20. Ma il sorpasso è possibile. COMPARAZIONE QUOTE SLOVENIA - ITALIA: OVER ...ROMA " L'Italia fa sua anche la seconda gara della week 3 nelle Filippine, battendo il Canada 3 - 2 (25 - 14, 23 - 25, 25 - 20, 23 - 25, 15 - 9), vittoria numero 7 di questa Volleyballche porta gli azzurri a quota 20 punti, in attesa di conoscere l'esito delle restanti partite odierne delle due Pool. Punti importanti quindi in ottica qualificazione, con una ...Successo al tie break per gli Azzurri, vittoria numero sette in Volleyball. Venerdì 7 luglio in campo contro la Slovenia PASAY CITY (FIL) - L' Italia fa sua anche la seconda gara della week 3 nelle Filippine , battendo il Canada 3 - 2 (25 - 14, 23 - 25, 25 - ...

Nations League, settima vittoria per l’Italia. Ma il Canada è un osso duro RaiNews

A Danzica, in Polonia, undicesimo match della Volley Nations League, con la selezione del Ct De Giorgi favorita e che vede le Final Eight ...(ANSA) - PASAY, 06 LUG - L'Italia ha battuto il Canada per 3-2 (25-14; 23-25; 25-20; 23-25; 15-9) in una partita nella Nations League di pallavolo maschile. Per gli azzurri, campioni del mondo in cari ...