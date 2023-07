Nonostante ciò però, gli azzurri riescono a vincere il match ottenendo una vittoria che li qualifica matematicamente ai quarti di finale di VolleyballI successivi due match contro ...Vittoria importante per l'Italvolley maschile che dopo aver battuto il Brasile all'esordio nella week 3 dia Pasay City si ripetono contro il Canada, faticando fino al tie - break, con i parziali di 25 - 14, 23 - 25, 25 - 20, 23 - 25, 15 - 9. Prova non esaltante degli azzurri che comunque ...Vittoria con molta fatica contro il Canada per l'Italia impegnata nelle Filippine nella terza settimana di qualificazione della. Domani alle 9 terza partita con la Slovenia. Gli azzurri sono a quota sette vittorie per qualificarsi alla Final Eight Italia - Canada 3 - 2 (25 - 14, 23 - 25, 25 - 20, 23 - 25, 15 - 9)...

Nations League, settima vittoria per l’Italia. Ma che fatica col Canada La Gazzetta dello Sport

L'Italia del Volley Maschile si è imposta in cinque set sul Canada in Nations League. Si tratta della seconda vittoria di fila azzurra ...