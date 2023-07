Nasce il ‘Trofeo Silvio Berlusconi’ tra Milan e Monza | i dettagli

L'8 agosto Monza e Milan si affronteranno nel nuovoBerlusconi per ricordare l'ex presidente dei brianzoli e dei rossoneri L'8 agosto Monza e Milan si affronteranno nel nuovoBerlusconi per ricordare l'ex presidente dei brianzoli e dei rossoneri. COMUNICATO - Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Milan e AC Monza annunciano la scelta ...La prima edizione del 'Silvio Berlusconi' sarà il prossimo 8 agosto all' U - Power stadio di Monza . Un'iniziativa per onorare la memoria di Silvio Berlusconi e ricordare le sue imprese ...ilSilvio Berlusconi , una partita che avrà cadenza annuale e che vedrà protagoniste Milan e Monza , i due club della vita del compianto Cavaliere, scomparso il 12 giugno 2023. Ad ...