Nasce il Trofeo Silvio Berlusconi | si giocherà tra Milan e Monza

(Di giovedì 6 luglio 2023) Prende vita il nuovo, che si disputerà annualmente tra. Attraverso un comunicato ufficiale, il club rossonero ha reso nota la nascita della nuova sfida amichevole che si disputerà ogni anno con il club brianzolo, in onore della memoria del compianto ex presidente delle due società. La prima edizione si disputerà il prossimo 8 agosto all’U-Power Stadium di, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Negli anni successivi ci sarà un’alternanza tra gli stadi delle due squadre, in cui verrà disputato l’incontro.omaggiano il presidentehanno deciso, con la nascita ...

